'Nederland kent geen cultuur van militaire parades'

Op het defilé tijdens Veteranendag in juni na, heeft Nederland geen echte militaire parade. "Wij kennen die traditie niet echt", vertelde militair historicus Wim Klinkert in NOS Met het Oog op Morgen. "Tenminste, niet zo duidelijk als op de Champs-Élysées in Parijs of het Rode Plein in Moskou."

Volgens Klinkert past de paradecultuur niet in de Nederlandse volksaard. "Wij hebben niet zo veel met al dat militaire vertoon. We vinden het allemaal net wat te militaristisch." Zelfs het woord heeft een te militaristische bijklank, volgens de historicus. "We noemden het daarom ook wel wapenschouw of legerschouw."