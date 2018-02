Kroon: ik zou het 't liefst van de daken schreeuwen, maar dat kan niet

De militair Marco Kroon en zijn advocaat zeggen dat Kroon graag meer wil vertellen over wat zich in Afghanistan heeft afgespeeld, meer dan hij vandaag in de verklaring in het AD heeft gezegd. Maar dan zou hij staatsgeheimen prijsgeven.

"Ik zou het 't liefst van de daken schreeuwen", zegt Kroon tegen de NOS. "Maar dan heb ik voor niks tien jaar gezwegen." Hij begrijpt dat de verklaring vragen oproept, maar kan daar niet op ingaan.

Ook zegt hij dat de omstandigheden hem dwongen om met zijn verhaal naar buiten te komen. Doordat Defensie naar justitie stapte kwam het in de openbaarheid. De minister schreef er daarna een brief over naar de Kamer. Om negatieve speculaties over zijn persoon te voorkomen moest hij wel naar buiten treden, vindt Kroon. Hij herhaalt dat hij alleen heeft verteld wat niet onder het staatsgeheim valt.

Gaan niet uit van strafzaak

Kroon verklaarde vanmorgen in het AD dat hij in 2007 een vijandelijke commandant heeft gedood die hem gevangen had genomen, ondervraagd en mishandeld. Defensie meldde dat vorig jaar aan justitie nadat Kroon het zelf bijna tien jaar na dato aan Defensie had gemeld. Het OM heeft de zaak in onderzoek.

De advocaat van de militair Marco Kroon verwacht niet dat zijn cliƫnt voor de rechter moet verschijnen voor het doden van een vijand in Afghanistan. "Wij gaan niet uit van een strafzaak", zegt Knoops in een interview met de NOS.

"Het zou natuurlijk bizar zijn dat iemand in oorlogstijd een moord op de vijand ten laste wordt gelegd. Dat zou in strijd zijn met de wet en een knappe officier van justitie die dit ten laste zou kunnen leggen. Stelt u zich voor dat u in oorlogstijd in oorlogsgebied de vijand uitschakelt en dan wordt vervolgd voor moord! Dat zou een unicum zijn in de Nederlandse strafrechthistorie", zegt Knoops.

Volgens verslaggever Lex Runderkamp mag Marco Kroon binnen de media doen wat nodig is om zijn reputatie overeind te houden: