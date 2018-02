Oud-minister: onheldere en onwaarschijnlijke verklaring van Kroon

Kroon mag officieel niet in detail treden over geheime missies. Met zijn verklaring roept Kroon volgens Runderkamp dan ook meer vragen op dan dat hij beantwoordt. Maar de NOS-verslaggever kan wel meer zeggen over waarom het OM het onderzoek is begonnen naar Kroon: vanwege een boek.

'Dit loopt uit de hand'

"Hij was bezig een boek te schrijven over zijn leven - een heel bijzonder leven." Kroon is Bosnië-, Irak- en Afghanistan-veteraan en kreeg de hoogste militaire onderscheiding van Nederland: de Militaire Willems-Orde. In het boek staan militaire details, die gecheckt moeten worden op staatsgeheimen. Op die manier is defensie volgens Runderkamp achter het verhaal gekomen.

"Defensie heeft niet gemeld aan Kroon dat het deze zaak ging voorleggen bij het OM. Daar was hij ontzettend door verrast. Kroon dacht: dit gaat uit de hand lopen. Daarom is hij actief naar buiten getreden met zijn versie van het verhaal."

De militair wil zelf niet bevestigen dat hij aan nieuw boek werkt. Hij is wel "bezig met aantekeningen om zaken op een rij te zetten. Voor een boek is het nog te weinig", zegt hij in het interview met de NOS. Hij zegt erbij dat eerdere aantekeningen van hem wel tot een boek leidden.