Holleeder: ik heb gelogen om mijn familie te beschermen

Holleeder vertelde over de nasleep van de Heineken-ontvoering. De ontvoerders hadden door dat ze door de politie werden gevolgd, en hebben het losgeld daarom begraven in Lage Vuursche.

Daarna vluchtte Holleeder met Cor van Hout naar Parijs. "Ik had daar een vriendinnetje. Ik wist natuurlijk niet of ik daar terecht kon, of dat ze misschien een ander vriendje had."

Ze vermoedden dat het geld genummerd was en in Nederland niet bruikbaar was. Daarom wilden ze het geld investeren in cocaïne in Zuid-Amerika. "We hadden die contacten al. We hadden al vooraf tegen iemand gezegd dat we veel geld hadden en wilden investeren."

25.000 gulden per maand

De opbrengst van die drugshandel werd uiteindelijk gestoken in seksclubs en gokhallen op de Amsterdamse Wallen en in panden in Alkmaar.

Holleeder was op papier bedrijfsleider van de gokhallen in Amsterdam. Zwart verdiende hij nog veel meer. Alleen de prostitutiepanden aan de Alkmaarse Achterdam leverde al 25.000 gulden (ca. 11.000 euro) per maand op. Wat hij met al dat geld deed? Lachend: "Dat maakte ik op."

Volgens Holleeder konden veel mensen goed leven van dit model: hijzelf, zijn familie, Cor van Hout en zijn gezin, Thomas van der Bijl (die schoonmaakte in de bedrijven) en vele anderen. Zelf kon hij niet rechtstreeks gelinkt worden aan de bedrijven. Alles stond op naam van zakenman Rob Grifhorst. "Die hadden we aan een touwtje", aldus Holleeder.