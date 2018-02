Australisch parlementslid in tranen om dubbele nationaliteit

Opnieuw dreigt een Australisch parlementslid het veld te moeten ruimen vanwege een grondwetsartikel dat parlementsleden verbiedt een dubbele nationaliteit te hebben. Susan Lamb heeft ook de Britse nationaliteit en komt daar niet vanaf, omdat ze daar het trouwboekje van haar ouders voor nodig heeft.

Geëmotioneerd vertelde ze haar collega's in het parlement gisteren waarom ze hier niet aan kan komen. "Het is een complex en traumatisch verhaal dat ik normaal gesproken niet deel. Toen ik een jaar of zes was, bracht mijn moeder me naar school, en ze kwam nooit meer terug om me op te halen."

Lamb werd verder opgevoed door haar vader, die zo'n twintig jaar geleden overleed. Ze besloot haar verhaal te delen omdat de pers bij haar familie op de stoep stond, zegt correspondent Robert Portier in het NOS Radio 1 Journaal. Haar moeder heeft wel het recht het trouwboekje op te vragen, zij zelf niet. Maar gezien de breuk, kan of wil ze haar moeder niet benaderen.

'Duidelijk erg pijnlijk'

De regering laat alsnog de zaak voorkomen bij het Hooggerechtshof, schrijft ABC News. "Het spijt me zeer om haar persoonlijke omstandigheden te horen en het is duidelijk erg pijnlijk voor haar", zei minister van Sociale Zaken Michael Keenan. "Maar het verandert helemaal niets aan het fundament van de zaak."

Eerder verloor vice-premier Barnaby Joyce zijn zetel, omdat hij ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit had. Het artikel in de Australische grondwet is bedoeld om loyaliteitsproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld in geval van oorlog.

Referendum nodig

Een advocaat bracht dit voor velen onbekende grondwetsartikel vorig jaar aan het licht. Sindsdien zijn twaalf parlementariërs vertrokken. Van vijf, onder wie Lamb, is het nog niet zeker of ze moeten gaan.

Om het artikel te kunnen wijzigen of uit de grondwet te kunnen halen, is een referendum nodig. "Dat is een zeer ingewikkelde procedure", zegt Portier. "De kans op succes is heel erg klein. Mensen hebben gewoon pech en moeten op zoek naar een andere baan."