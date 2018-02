Wekdienst 8/2: Willem Holleeder gehoord en wel/geen zomertijd

Wat heb je gemist?

Veteraan en drager van de Militaire Willems-Orde Marco Kroon heeft een verklaring gegeven over wat er volgens hem in 2007 in Afghanistan is gebeurd.

In de verklaring in het AD vertelt Kroon dat hij tijdens een geheime missie in 2007 in Afghanistan korte tijd gevangen is genomen "door de vijand". Hij werd "op uiterst hardhandige wijze ondervraagd, mishandeld en bovenal ernstig vernederd", maar hij gaf geen geheimen prijs, zegt Kroon. Hij werd vrijgelaten en meldde het incident niet aan zijn meerderen om de missie niet in gevaar te brengen.

Weken later heeft Kroon de leider van de groep die hem gevangennam gedood, toen hij probeerde hem op te pakken. "Hij greep naar zijn wapen. Het was op dat moment 'hij of ik'. De man liet mij geen keuze."

