In Winschoten is brand uitgebroken in een loods met bouwmaterialen. Er kwam veel rook vrij en het gebouw is volledig uitgebrand. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit en heeft het vuur onder controle, maar het nablussen gaat nog een paar uur duren.

Om genoeg bluswater te hebben, is ook een grootwatertransport opgeroepen. Daarvoor werd de provinciale weg N367 tijdelijk afgesloten.

Een woonhuis naast de loods heeft rook- en waterschade, maar er was niemand thuis toen het vuur uitbrak.