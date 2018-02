Marco Kroon komt met verklaring over geweld in Afghanistan

Afghanistan-veteraan Marco Kroon komt met een verklaring waarin hij vertelt wat er volgens hem is gebeurd in Afghanistan in 2007.

Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie een 'geweldsincident' in Afghanistan onderzoekt waarbij hij betrokken was. Kroon wilde toen alleen zeggen dat hij een vijand had moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde. Hij zei toen dat hij niet meer kwijt wilde, omdat het om een geheime operatie ging.

Taliban

Nadat een journalist vandaag op Twitter een bericht had geplaatst, waarin stond dat Kroon was gegijzeld door de taliban en dat hij vervolgens een van zijn gijzelnemers doodde, besloot de militair om toch met een verklaring te komen. Het AD publiceert die morgen. "Marco Kroon doodde de vijand die hem martelde. Het was hij of ik", is nu al te zien op de voorpagina van de krant, in een tweet van de hoofdredacteur.