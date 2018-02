'Hoogleraar VS vermaand na uitgelekte foto met afgehakte hoofden'

Een hoogleraar van de medische faculteit aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Yale is op de vingers getikt nadat een foto was uitgelekt, waarop hij samen met studenten bij twee afgehakte hoofden stond.

De beelden werden gedeeld in een interne appgroep en belandden vervolgens bij het Amerikaanse persbureau AP. De hoofden zouden rechtop op een tafel hebben gestaan. De studenten en de professor keken in de camera en droegen mondkapjes, schrijft het persbureau.

De hoofden werden gebruikt in een college over orthodontische chirurgische ingrepen op de universiteit in Connecticut. Die heeft de docent in een brief een reprimande gegeven en het bestuur noemt het gedrag ongepast. "Deze actie getuigt van heel slechte smaak, en is respectloos voor de donoren en hun nabestaanden."

Over het hoofd gezien

Yale wijst erop dat bij de laboratoria duidelijk staat aangegeven dat het verboden is foto's te maken. Ook zegt een woordvoerder dat de bijeenkomst geen officieel onderdeel was van het lesprogramma en dat de hoofden niet aan de universiteit waren gedoneerd. Het is onduidelijk hoe ze toch in de les zijn beland.

Professor Uribe zegt dat hij zich niet kan herinneren dat de foto is genomen, maar hij benadrukt dat zoiets snel kan gebeuren, of over het hoofd kan worden gezien in een druk college.