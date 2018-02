Onderzoek naar woonplaats PVV-raadslid Den Haag

Woont het Haagse PVV-raadslid Willie Dille in Den Haag of in Rijswijk? Dat wil burgemeester Krikke van Den Haag graag weten. Ze heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de woonplaats van het PVV-raadslid.

Er zijn twijfels of Dille wel echt in Den Haag woont. De politica zou ook in de naastgelegen gemeente Rijswijk een huis hebben en daar vaker zijn dan in Den Haag. De wet verplicht raadsleden om in de gemeente te wonen waar ze in de gemeenteraad zitten.

De burgemeester praat met Dille al langer over de kwestie, maar op basis van gesprekken van de afgelopen dagen is besloten om het 'adresonderzoek' in te stellen. Dat gaat een aantal weken duren en wordt uitgevoerd door de Dienst Publiekszaken van Den Haag. De gemeenteraad steunt het plan van de burgemeester.

Dille is al sinds 2010 raadslid voor de PVV en staat op nummer twee van de kieslijst voor de verkiezingen in maart, meldt Omroep West. Van 2010 tot en met 2012 zat ze in de Tweede Kamer.