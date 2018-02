Kabinet niet tevreden met Turkse uitleg offensief Afrin

Het kabinet is nog niet tevreden met de Turkse onderbouwing van het beroep op het recht op zelfverdediging in de Noord-Syrische regio Afrin. Dat schrijft minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Gisteren heeft Turkije een toelichting gegeven op het offensief in Afrin voor de Noord-Atlantische Raad van de NAVO. De Turkse delegatie vertelde over aanvallen vanuit Afrin op Turkije. Ook werden er beelden getoond.

Maar Nederland is nog niet overtuigd. "Het kabinet betreurt het dat Turkije tot nu toe geen concretere onderbouwing voor het beroep op het recht op zelfverdediging zoals vastgelegd in art. 51 van het VN-Handvest heeft gedeeld," schrijft Zijlstra.

Voor Nederland blijft het verzoek om een onderbouwing daarom staan, zegt hij. Verder is er bij Turkije op aangedrongen de strijd tegen IS in het gebied niet te frustreren en rekening te houden met de bescherming van de burgerbevolking en cultureel erfgoed.

Te begripvol

De Tweede Kamer viel vorige week over Zijlstra heen en noemde de opstelling van Zijlstra te begripvol. Maar de minister wilde zich niet harder uitspreken over het Turkse offensief in Afrin omdat Turkije nog de kans kreeg om met bewijzen te komen.

Afgelopen maandag besloot hij overigens dat de Nederlandse ambassadeur officieel uit Turkije wordt teruggetrokken omdat de verhoudingen niet zijn verbeterd. Die stonden al onder druk door de incidenten rond bezoeken van Turkse ministers aan Nederland in het voorjaar van 2017.