Wat levert het verplicht chippen van katten op?

Dit was reden voor 35 Nederlandse gemeenten om in juni vorig jaar een brandbrief naar de Tweede Kamer te schrijven, waarin zij verzochten om een chip voor katten verplicht te stellen. Wanneer een gevonden kat dan bij de dierenarts of het dierenasiel wordt gebracht, kan de chip eenvoudig uitgelezen worden en de eigenaar achterhaald worden.

Daarvoor is het overigens wel van belang dat kattenbezitters het doorgeven als ze verhuizen of een nieuw telefoonnummer krijgen. Volgens Nagtegaal komt het regelmatig voor dat een gevonden kat geregistreerd staat op het vorige adres van de eigenaar.

Maar wat nou als je voor vijf of meer katten zorgt en het niet zo ruim hebt, dan is het chippen van je katten wellicht wat aan de dure kant. Toch vindt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming dat geen goed excuus. "Drie tientjes voor een chip is minder dan een doorsnee consult bij de dierenarts. En als je kat dan kwijt is - volgens mij een nachtmerrie voor iedere kattenbezitter - dan wil je toch niet in het ongewisse blijven?"

Minder zwerfkatten

Wel erkent Nagtegaal dat de maatregel niet van de een op andere dag doorgevoerd moet worden. "Dat zou te abrupt zijn. Je moet ook een overgangsperiode inlassen. En gemeentes kunnen rekening houden met hun inwoners en ze bijvoorbeeld tegemoet komen bij het invoeren van zo'n regel."

Dat het een flinke klus wordt om alle katten te chippen, onderschrijft Nagtegaal, maar volgens hem hebben gemeentes er uiteindelijk ook profijt van. Naast dat een kat en eigenaar door middel van een chip weer bij elkaar gebracht kunnen worden, kan de verplichte chip ook bijdragen aan het terugdringen van de populatie zwerfkatten en verwilderde katten, stellen de Dierenbescherming en de Jagersvereniging.