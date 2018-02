Amsterdamse rechter vraagt oordeel Europees hof over gevolgen brexit

Een Amsterdamse rechter wil dat het Europese Hof van Justitie zich uitspreekt over de gevolgen van de brexit voor de rechten van Britten als EU-burgers.

Britten die in Nederland wonen, hadden een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam. Ze claimen dat ze nu al schade lijden door de brexit-dreiging en zijn bang dat ze straks uit Nederland weg moeten. Daarom stapten ze naar de rechter in de hoop dat die de zaak naar het hof in Luxemburg zou brengen.

De rechter gaat daar dus in mee: die vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over de gevolgen van de brexit.

De Amsterdamse rechter stelt dat het maar de vraag is of een brexit automatisch leidt tot het verlies van rechten voor Britten in de Europese Unie, omdat mensen die bepaalde rechten hebben verworven altijd een zekere mate van bescherming verdienen.