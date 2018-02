Beveiliger verdacht van doodslag na fatale vechtpartij Rotterdam

Een van de drie beveiligers die zich hebben gemeld na de fatale mishandeling van Jip Jurg uit Rotterdam wordt verdacht van doodslag. De 37-jarige Rotterdammer blijft nog zeker twee weken in de cel. De andere twee beveiligers zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachte.

Jurg was eind vorige maand betrokken bij een vechtpartij bij de Rotterdamse Schouwburg. Daar was die nacht een feest aan de gang van het Internationaal Film Festival Rotterdam.

Glas

Tussen de 32-jarige Rotterdammer en beveiligers ontstond ruzie over een glas. Jurg was daarmee naar buiten gelopen en werd daar meerdere keren op aangesproken door beveiligers.

Wat er daarna is gebeurd, is niet duidelijk. Jurg nam na het feest een taxi naar huis en overleed een dag later door inwendige bloedingen. Hij werd gevonden door zijn vader, schrijft RTV Rijnmond.