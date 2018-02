17-jarige opgepakt voor gooien handgranaat

Een arrestatieteam van de politie heeft gisteravond in Amsterdam een 17-jarige jongen opgepakt. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar een handgranaat gegooid te hebben bij Café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam.

De politie vermoedt dat de verdachte behoort tot een groep daders die in een andere handgranaat achterlieten bij club ABE aan de Amstelstraat. Mogelijk worden er nog meerdere aanhoudingen gedaan.

Vorige maand werd er nog een handgranaat gevonden bij de Suzy Wong Lounge in de Korte Leidsedwarsstraat. Maar volgens de politie heeft de opgepakte jongen hier niks mee te maken.