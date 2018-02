Podcast #DeDag: Woorden De Grauwe Eeuw passen in extremistische subculturen

"Het wordt een dubbele prijs als alle kinderen er getuige van zijn, en massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten." Met die woorden uitte de leider van actiegroep De Grauwe Eeuw in oktober een doodsbedreiging aan het adres van Stefan de Walle, de acteur die Sinterklaas speelt. Het OM heeft een onderzoek ingesteld naar de dreiging.

Met hoogleraar Jacco Pekelder bespreken we de rol van links-extremisme in Nederland. "Je ziet de afgelopen jaren geen spectaculaire, maar wel een duidelijke stijging van links-extremisme in ons land", vertelt Pekelder. Hij plaatst de woorden van De Grauwe Eeuw-leider Michael van Z. in de context van extremistische subculturen. "Dit soort grove uitlatingen zie je ook bij het rechts-extremisme en jihadisme. Met zulke taal willen extremisten indruk maken op een klein kringetje om hen heen."

Verder in De Dag

Na de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Teresa May brengt het Nederlandse koningspaar vandaag een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Het is het tweede bezoek van koning Willem-Alexander in korte tijd. China-deskundige Cindy Huijgen legt uit waar die innige band tussen Nederland en China vandaan komt. "Nederland is al sinds het VOC-tijdperk geïnteresseerd in China, maar het echte keerpunt zijn de Olympische Spelen van 2008", aldus Huijgen. Haar tip voor de koning: "Macron gooide vorige maand hoge ogen door een volledige zin in het Chinees te zeggen. Willem-Alexander moet dus met meer aankomen dan alleen 'ni hao'."

De Eiffeltoren is dicht, automobilisten moesten overnachten in hun auto en het openbaar vervoer ligt volledig plat: sneeuwval heeft het openbare leven in Frankrijk compleet ontwricht. Ook NOS-correspondent Frank Renout blijft voorlopig binnen. "Afgelopen nacht is zelfs gebombardeerd tot de nacht van chaos", vertelt hij.