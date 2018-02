WO II-veteraan Bill Ramakers, laatste 'Zwarte Duivel' overleden

In zijn woonplaats London (Canada) is oorlogsveteraan William 'Bill' Ramakers overleden. Hij was 95 jaar. Ramakers vocht als 17-jarige marinier in de meidagen van 1940 in de strijd om de Maasbruggen in Rotterdam tegen de Duitsers. Die gaven de mariniers, die donkerblauwe uniformen droegen, de bijnaam 'die schwarzen Teufel'. Ramakers was de laatste nog levende 'Duivel'.

Hij en zijn medestrijders wisten in de meidagen de Duitse opmars over de Nieuwe Maas tot staan te brengen. Uiteindelijk werd het centrum van Rotterdam gebombardeerd. Ramakers was toen al krijgsgevangen gemaakt, maar kort daarna wist hij te ontsnappen.

Later vertrok hij als marinier naar voormalig Nederlands-Indië en in 1948 keerde hij terug naar Nederland. In 1951 emigreerde hij naar Canada. Ramakers nam in 2014 contact op met Defensie en vroeg of hij nog één keer een herdenking in Nederland kon bijwonen.

In de zomer van dat jaar was hij bij de Rotterdamse Veteranendag en ook bij de Nationale Veteranendag in Den Haag. Bij die laatste gelegenheid werd hij als een held onthaald door koning Willem-Alexander en premier Rutte.