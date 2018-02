Man opgepakt voor busbranden Tilburg

De politie heeft een man aangehouden die in verband wordt gebracht met de branden bij vervoersmaatschappij Arriva in Tilburg. De politie wil nog niet zeggen wie de man is.

De branden woedden in de periode van september tot en met november vorig jaar. Minstens zes bussen gingen in vlammen op. Ook is brand uitgebroken in een kantoor.

Arriva loofde onlangs tienduizend euro uit voor de gouden tip. Of de binnengekomen tips ook hebben geholpen bij de aanhouding kan de politie nog niet zeggen. Ook is niet bekend of het tipgeld wordt uitgekeerd.

Het vervoersbedrijf heeft miljoenen euro's aan schade opgelopen door de branden. Omroep Brabant schrijft dat de man in volledige beperking zit. Dat betekent dat hij alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat.