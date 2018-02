M/V-loonkloof of onvergelijkbaar werk? Tesco riskeert miljardenclaim

Tegen het Britse supermarktconcern Tesco is een schadeclaim in de maak vanwege het vermeende loonverschil tussen mannen en vrouwen. Volgens Britse media kan het bedrag oplopen tot omgerekend 4,5 miljard euro, voor 200.000 vrouwen die werken voor het bedrijf.

De claim kan de grootste worden in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk - waar het gaat om de loonkloof tussen man en vrouw.

Advocatenkantoor Leigh Day maakt de claim namens honderd winkelmedewerkers. De groep vrouwen zegt dat ze tot 3,30 euro minder per uur krijgen dan hun mannelijke collega's die werken in het magazijn, schrijft The Guardian.

'Schande'

Een van hen is Pam Jenkins (57). Ze werkt nu 26 jaar in de supermarkten van Tesco. "Het is een goede werkgever, maar ze moeten de feiten onder ogen zien. We willen dat ze de ongelijkheid rechtzetten. Het is een schande dat we daar in deze tijd nog voor moeten knokken."

De grote vraag is: hoe vergelijkbaar is het magazijnwerk, voornamelijk door mannen gedaan, met het werk in de winkel, meestal gedaan door vrouwen? Op Twitter is daar volop discussie over. "De gendervergelijking gaat hier niet op", twittert Nik Holmes. "De banen zijn volledig anders. Werk maar een dagje mee en je zult het merken."