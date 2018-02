Eerste schaatsliefhebbers op natuurijs in de Ryptsjerksterpolder

Op sommige plekken in de Ryptsjerksterpolder is het ijs nog te dun na twee nachten vorst. Maar het risico op een nat pak weerhoudt de mannen in deze video er niet van het ijs te trotseren.

Gisteren kon er door plaatselijke vorst al op een aantal natuurijsbanen worden geschaatst. Afgelopen nacht heeft het in heel Nederland gevroren, meldt Weerplaza, maar natuurijs is lang niet overal begaanbaar.

"De Ryptsjerksterpolder, een ondergelopen weiland, is steevast een van de eerste plekken waar geschaatst kan worden", zegt Carl Mureau van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. "Maar ook daar is het niet verstandig om met grote groepen het ijs op te gaan."