ABN-topman mailt medewerkers over onrust: 'Laat je niet afleiden'

Toen Zalm stopte bij de bank was Zoutendijk mede verantwoordelijk voor het benoemen van een opvolger. Volgens Zalm was ze zelf uit op de baan. "Je kunt niet in een benoemingscommissie zitten en jezelf proberen te lanceren als opvolger van de bestuursvoorzitter."

Van Dijkhuizen wil niet zeggen of hij zelf ook moeite met haar had. "We hebben allemaal als er signalen waren intensief gesprekken gevoerd met haar. Ik dus ook", is het enige wat hij daarover kwijt wil.

Interne mail

Minister van Financi├źn Wobke Hoekstra zei gisteren bij RTLZ verrast te zijn over het opstappen van Zoutendijk. "Het stond niet op ons netvlies. In zijn algemeenheid is het belangrijk dat instituten zoals ABN Amro zorgen voor stabiliteit. Dat betekent dat je graag wil dat commissarissen hun termijn uitdienen."

Het verwijt dat het vertrek van Zoutendijk zorgt voor instabiliteit spreekt ABN Amro-topman Van Dijkhuizen tegen. "De bank is stabiel, dat kan ik u vertellen. U ziet het ook aan onze resultaten. Er is geen enkel probleem met de continuïteit van deze bank."