In Norg, in Drenthe, is vannacht een vrouw van 65 om het leven gekomen bij een woningbrand. Een man kon het huis op tijd verlaten.

De brand woedde volgens RTV Drenthe in het voormalige gemeentehuis. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere huizen.

Waardoor het vuur uitbrak, is nog niet duidelijk.