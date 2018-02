Verreweg meeste boetes door trajectcontroles bij A'dam en Utrecht

Automobilisten hebben vorig jaar op de A2 en A12 meer dan 1 miljoen keer te hard langs de trajectcontroles gereden. Daarmee leidden de metingen op de twee wegen verreweg het vaakst tot boetes, blijkt uit een overzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Op de A2 werd tussen Utrecht en Amsterdam 650.000 keer een automobilist 'geflitst' voor te hard rijden; op de A12 bij Utrecht was dat ruim 413.000 keer. Op de A4 bij Leidschendam reden automobilisten 250.000 keer te hard langs de metingen. Ook in 2016 stonden de A2 en de A4 boven in het lijstje.

Het totale aantal boetes van trajectcontroles liep in 2017 wel iets terug. In totaal werden naar aanleiding van trajectcontroles vorig jaar 2,1 miljoen boetes verzonden. Een jaar eerder was dat nog 77.000 meer.

Het gemiddelde boetebedrag dat mensen moesten betalen in heel Nederland voor snelheidsovertredingen was zo'n 58 euro. Als dat gemiddelde ook opgaat voor trajectcontroles zou het betekenen dat de Staat op snelwegen zo'n 121 miljoen euro ophaalde met de trajectcontroles.

Minder dan in 2016

Over de hele linie zijn iets minder verkeersboetes uitgedeeld dan een jaar eerder. In 2017 werden er ruim 9,2 miljoen verkeersovertredingen bestraft, voor onder meer te hard rijden, door rood rijden, fout parkeren en bellen in de auto. Een jaar eerder waren dat er nog zo'n 200.000 meer.

Mensen zijn iets vaker betrapt op het bellen in de auto. Ook maakte justitie bekend dat iets meer automobilisten staande zijn gehouden.