Wekdienst 7/2: hoeveel boetes hebben we betaald? En schaatsen op natuurijs!

Ander nieuws uit de nacht:

- Staatssecretaris Knops is onderweg naar Sint-Eustatius voor bestuurswissel: hij gaat daar het besluit van Nederland uitleggen om in te grijpen in het bestuur van het eiland.

- Doden en gewonden bij aardbeving in oosten van Taiwan: reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist.

- ChristenUnie wil religieus of racistisch geweld zwaarder bestraffen: aanleiding is de vernieling van een Joods restaurant in Amsterdam vorig jaar.

- Nederlander is rijker geworden: dat komt door de stijgende huizenprijzen, meldt het CBS. Er kwamen in 2016 in totaal 9.000 miljonairs bij.

En dan nog dit:

In Florida is de nieuwe raket van SpaceX, het bedrijf van ondernemer Elon Musk, gisteravond succesvol gelanceerd.