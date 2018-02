Gewelddadige dief bidprentjes zit weer vast

De Maastrichtse recidivist Rafaël N. is opnieuw opgepakt vanwege het met geweld bemachtigen van bidprentjes. De 49-jarige N. verzamelt al tientallen jaren de prentjes die nabestaanden uitdelen bij uitvaarten. Soms gaat de verdachte daarbij zo ver dat hij nabestaanden stalkt, bedreigt of mishandelt.

Een politiewoordvoerder bevestigt bij 1Limburg dat N. weer is aangehouden. "Er is een tiental aangiftes gedaan in deze zaak", laat hij weten. "Hij wordt verhoord. Daarna wordt besloten of hij in voorlopige hechtenis blijft."

N. kreeg in 2005 al eens tbs opgelegd, omdat hij nabestaanden bedreigde om bidprentjes te bemachtigen. Zes jaar later kwam hij vrij uit de tbs-kliniek in Venray. N. viel al gauw terug in zijn oude gedrag. Een paar maanden later stond hij opnieuw voor de rechter voor stalking en bedreiging.

Poep op deur

N. benaderde mensen per post of via de e-mail, maar trok ze ook aan de jas op het kerkhof om prentjes te verzamelen. Als ze weigerden, ging de Maastrichtenaar soms over op stalking en dreigementen. Een slachtoffer kreeg poep op zijn voordeur en in de brievenbus.

In 2015 werd N. opnieuw veroordeeld. Hij kreeg twintig maanden gevangenisstraf.

Vrijwilliger

Dit keer zou N. zich hebben voorgedaan als vrijwilliger van twee parochies en een zorgcentrum, om zo bij mensen binnen te komen die net iemand hadden verloren. Eenmaal binnen vroeg hij rouwende mensen om een bidprentje.

Zijn advocaat wil dat verhaal niet bevestigen. Wel zegt hij verbaasd te zijn, omdat zijn cliënt nu wordt opgepakt voor vergrijpen van vorig jaar. "In de zomer is hij nog gehoord, vanwege een lekkage waarvan de politie dacht dat hij die zou hebben veroorzaakt. Waarom is hem toen niets gevraagd?"

De Maastrichtenaar, die volgens psychologische rapporten een vorm van autisme heeft, heeft tot nu toe vrijwel niets gezegd over zijn motieven. Bij de laatste rechtszaak in 2015 beriep hij zich op zijn zwijgrecht.