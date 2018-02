Bedrijf Musk lanceert nieuwe Falcon Heavy-raket

De Falcon Heavy bestaat eigenlijk uit drie Falcon 9-raketten, die eerder succesvol werden gelanceerd en weer naar de aarde terugkeerden. Musk had van tevoren de kans op een succesvolle testvlucht van de Falcon Heavy ingeschat op fifty-fifty.

De raket moest in drie delen landen op platforms. In ieder geval twee delen zijn weer in Florida geland. Het derde deel moest op een platform in de oceaan terechtkomen. Het is nog niet duidelijk of dat is gelukt.

Het succes van de Falcon Heavy is belangrijk voor SpaceX, omdat het bedrijf dan nog meer lanceringen voor de Amerikaanse overheid kan uitvoeren. Daarmee kunnen ook de allerzwaarste satellieten voor de luchtmacht en de geheime diensten worden gelanceerd, wat tot dusver wordt gedaan door concurrenten van SpaceX.