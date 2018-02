Spoorlijn op Java zweeft in de lucht na aardverschuiving

Een opmerkelijk beeld uit de stad Bogor op het Indonesische eiland Java. Op de foto hierboven is te zien hoe een aardverschuiving de bodem onder een spoorlijn heeft weggeslagen. In de verte staan reddingswerkers die met een graafmachine op zoek zijn naar vermisten.

In de regio zijn de afgelopen dagen meerdere aardverschuivingen geweest, veroorzaakt door zware regenval. Zeker drie mensen worden vermist in Bogor, dat dicht bij de hoofdstad Jakarta ligt. Ook is er ten minste een lichaam geborgen, zoals hieronder te zien is.