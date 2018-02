Identiteit juryleden 'El Chapo' beschermd uit angst voor wraakacties

De juryleden die moeten beslissen over het lot van de Mexicaanse drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman mogen dat anoniem doen. Hun identiteit wordt niet vrijgegeven om ze te beschermen tegen intimidatie of wraakacties, heeft een Amerikaanse rechter bepaald.

De planning is dat het proces tegen Guzman in september begint. De selectie voor de jury is nog niet geweest.

'Een gewelddadig patroon'

De twaalf juryleden zullen straks in de rechtszaal worden afgeschermd van het publiek. Hun namen, adressen en werkgevers zullen niet met de advocaten van Guzman, de openbaar aanklager of de media worden gedeeld. De juryleden zullen door US Marshalls van en naar de rechtbank worden gebracht.

Volgens de rechter in Brooklyn tonen gebeurtenissen uit het verleden aan dat het nodig is om de identiteit te beschermen van de mensen die zich over de schuldvraag moeten buigen. Bewijsmateriaal in de zaak van 'El Chapo' laat "een gewelddadig patroon" zien van moord, mishandeling, ontvoering en marteling van mogelijke getuigen of mensen die de overheid assisteren.

Ook de verwachte aandacht van de media voor de zaak kan ertoe leiden dat de namen van de juryleden snel op straat liggen.

'Eerlijk compromis'

Advocaat Eduardo Balarezo van Guzman heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de rechter in Brooklyn. Eerder beargumenteerde hij dat het toestaan van een anonieme jury de stelling ondermijnt dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Ook zou de maatregel het onterechte beeld scheppen dat Guzman gevaarlijk is. Het bemoeilijkt bovendien het proces om een eerlijke jury te selecteren, vindt de verdediging.

Balarezo vindt dat de partijen in het proces wel de gegevens van de jury moeten krijgen. Als "eerlijk compromis" heeft hij voorgesteld om de identiteit van de juryleden niet bekend te maken aan de media en het publiek.

Guzman werd in 2016 opgepakt. Vorig jaar werd hij uitgeleverd aan de VS.