Wall Street veert op, Europese beurzen in het rood

De Amerikaanse beurzen hebben het forse verlies van gisteren deels goedgemaakt na een grillige handelsdag.

Op Wall Street sloot de Dow Jones uiteindelijk 2,3 procent hoger. Bij opening verloren de Amerikaanse beurzen aanvankelijk meer dan twee procent, daarna ging het op en neer. Gisteren verloor de Dow Jones meer dan 4,5 procent.

In Europa waren de koersborden de hele dag rood gekleurd. De AEX verloor drie procent en sloot op 526 punten. Het verlies van de Amsterdamse beurs is in drie handelsdagen opgelopen naar zes procent. De verliezen op de andere Europese beurzen bleven beperkt tot 2 à 2,5 procent.

De koersdalingen worden gezien als een correctie op de almaar stijgende aandelenkoersen van de afgelopen anderhalf jaar. Onduidelijk is wat de aanleiding is voor de forse koersbewegingen. Wel is duidelijk dat de automatische handel, via computers, de verkoopgolf gisteren heeft versterkt. Wanneer de koers onder een bepaald niveau komt, worden er automatisch verkooporders gegeven, waardoor de koers verder zakt.