Spanning tussen België en Congo loopt verder op

De relatie tussen België en zijn voormalige kolonie Democratische Republiek Congo heeft een nieuw dieptepunt bereikt met de sluiting van de wederzijdse consulaten. De Congolese regering heeft België opdracht gegeven zijn consulaat in de Zuid-Congolese stad Lubumbashi te sluiten. Het consulaat blijft voor onbepaalde tijd dicht. Ook het Congolese consulaat in Antwerpen is dicht. De ambassades in Kinshasa en Brussel blijven wel open.

Gisteren beval Congo Brussels Airlines al om het aantal vluchten tussen de twee landen terug te brengen van zeven naar vier per week.

De verhoudingen tussen de beide landen zijn de afgelopen maand verslechterd. België besloot begin dit jaar de samenwerking met de regering van de voormalige kolonie in een aantal projecten te beëindigen vanwege zorgen over de mensenrechten en de veiligheidssituatie. Het geld dat voor de projecten bestemd was, 25 miljoen euro, gaat nu naar onafhankelijke hulporganisaties.

België hoopt dat de verhoudingen zo snel mogelijk weer verbeteren.

Situatie gecompliceerd

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zei tegen de RTBF dat de relaties met Congo gecompliceerd zijn, omdat het land sinds 2016 kampt met ernstige politieke en veiligheidsproblemen.

Eind 2016 hadden volgens de grondwet verkiezingen moeten plaatsvinden. President Kabila weigerde af te treden toen zijn mandaat was verstreken. Hij wil de grondwet wijzigen om een derde termijn als president mogelijk te maken. Kabila sloot met de oppositie een akkoord, en sprak af dat er voor eind 2017 verkiezingen gehouden zouden worden. Die zijn nu gepland op 23 december dit jaar, omdat eerder niet mogelijk zou zijn.

Eind december kwam het bij verschillende kerken in Kinshasa tot opstootjes en rellen toen betogers na afloop van de kerkdiensten de straat op gingen na een oproep van rooms-katholieke activisten. Zij willen niet dat de grondwet wordt gewijzigd. De politie verdreef de demonstranten met traangas en er kwamen zeker zeven mensen om het leven. Het is in Congo verboden om te demonstreren.

Ondervoeding bij kinderen

Sinds eind 2016 is de situatie in het land sterk verslechterd. In verschillende regio's zijn conflicten uitgebroken, zoals in Kasaï. Daar zijn bijna een miljoen mensen op de vlucht geslagen. In oktober waarschuwde het Wereld Voedselprogramma al voor ondervoeding, vooral onder kinderen.

Congo is rijk aan grondstoffen als goud, diamanten en het mineraalhoudende erts coltan. Door het gebrek aan leiderschap van Kabila zien kwaadwillenden de kans opstandjes te beginnen en mijnbouwgebieden te bezetten. Ze roven de mijnen leeg en steken de opbrengst in eigen zak.

De vrees bestaat dat het land verzeild raakt in een situatie als in de jaren 90, toen bende-oorlogen ertoe leidden dat mensen op de vlucht sloegen en miljoenen mensen omkwamen, vooral door honger en ziektes.