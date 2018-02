'Abdeslam komt niet naar vervolg proces Brussel'

Salah Abdeslam is niet aanwezig bij het vervolg van de rechtszaak tegen hem in Brussel. Dat heeft de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015 aan de rechtbank laten weten, melden Belgische media.

Abdeslam staat in Brussel terecht voor een schietpartij in de Brusselse voorstad Vorst, kort voor zijn aanhouding in maart 2016. Het proces begon gisteren. De verwachting was dat hij voor iedere zitting vanuit de gevangenis Frankrijk naar België zou worden gebracht.

Maar de verdachte heeft laten weten dat hij het pleidooi van zijn advocaat Sven Mary donderdag niet zal bijwonen. VTM Nieuws schrijft dat het onduidelijk is of hij in de gevangenis bij Lille blijft of wordt teruggebracht naar het cellencomplex in de buurt van Parijs, waar hij eerder vastzat.

'Schijnproces voor media'

Abdeslam was gisteren verassend genoeg wel bij het proces aanwezig, maar weigerde vragen van de rechter te beantwoorden. Hij zei alleen te zijn gekomen omdat dit hem was gevraagd. Abdeslam sprak in een verklaring wel van een schijnproces, dat alleen voor de media wordt gevoerd.

De 28-jarige wordt net als medeverdachte Sofien Ayari beschuldigd van "poging tot moord in terroristische context op meerdere politieagenten" en verboden wapenbezit. Daarvoor is 20 jaar cel tegen hem geëist. Het proces in Brussel gaat dus niet over zijn betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in november 2015.