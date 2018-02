Huisarts Maarten B. ook verdacht van maken kinderporno

De verdachte is zelf bij de rechtszaak aanwezig, maar weigert een verklaring af te leggen. Bij binnenkomst kijkt hij strak langs de aanwezigen naar de buitenste muur. Ouders van de slachtoffers horen de verhalen gelaten aan. "Het is voor hun de eerste keer dat ze hier zitten. Het is heftig genoeg dat ze alle details horen en de dader zien", zegt degene die hen namens het OM begeleidt.

Tot nu toe heeft B. geweigerd mee te werken aan psychologisch onderzoek. Volgens zijn advocaat Farber wil zijn cliënt dat niet omdat hij bang is dat alle conclusies in het openbaar worden besproken. "Maar hij beseft dat er iets gebeuren moet en hij wil vrijwillig in behandeling om zijn gedrag te verbeteren. Hij wil graag aan de slag."

Pieter Baan Centrum

De rechtbank vindt het noodzakelijk dat er inzicht komt in hoe het zo ver heeft kunnen komen, zodat daar een passende behandeling op kan volgen. Daarom moet Maarten B. verplicht worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Ook komt hij niet vrij, omdat de kans op herhaling te groot is, meent de rechter.

Het dossier over B. telt inmiddels 475 pagina's, vertelt de officier van justitie. En dat wordt nog aangevuld zolang het onderzoek nog loopt. Zo zijn er vergrendelde bestanden in de cloud aangetroffen, die zo goed zijn beveiligd dat ze tot nu toe nog niet kunnen worden ingezien.

Onderzoekstafel

Op de telefoon en in beslag genomen computer zijn heimelijk gemaakte opnamen gevonden, zoals van een ontkleed minderjarig meisje op de onderzoekstafel. Het OM laat een deskundige beoordelen of de handelingen op die filmpjes passend zijn voor de medische vraag waarmee mensen kwamen. De betrokken patiënten zijn door justitie geïnformeerd.

In april is de volgende zitting.