Griepepidemie in Nederland houdt aan

Afgelopen week zijn opnieuw veel mensen met griepverschijnselen bij de huisarts geweest. De epidemie die sinds eind december heerst in Nederland houdt daarmee aan. Relatief veel kinderen onder de 14 en 65-plussers zijn ziek.

Onderzoeksinstituut Nivel zegt dat 160 op de 100.000 mensen zich vorige week met griep bij hun dokter meldden. Dat is iets minder dan de week ervoor, maar nog steeds meer dan genoeg om van een epidemie te spreken.

De piek in deze epidemie ligt iets hoger dan gebruikelijk, maar is over het algemeen te vergelijken met eerdere jaren, zegt het Nivel.

Hoesten en koorts

Jaarlijks worden in de winter zo'n 500.000 mensen ziek van de griep. De griepvirussen gedijen beter bij koud en droog weer. Ook zitten mensen in de winter meer bij elkaar in kleine ruimtes, waardoor het virus makkelijker wordt verspreid.

Griep is een luchtweginfectie die veroorzaakt wordt door verschillende griepvirussen. Mensen met griep hebben verschillende klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn en een droge hoest. De hoest kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na maximaal een week.