Podcast #DeDag; 'Koeman is pragmatisch, maar kan slecht tegen verlies'

"Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik het een eer zou vinden", zei Ronald Koeman lange tijd over het bondscoachschap voor het Nederlands elftal. Nu is het zover: hij gaat de klus klaren en wil het Nederlands voetbal uit het slob trekken. Vanmiddag wordt hij door de KNVB gepresenteerd.

Met NOS-voetbalverslaggever Frank Wielaard schetsen we de 'plusjes en minnetjes' van de kersverse coach. Volgens Wielaard is Koeman een pragmatisch persoon en kan hij "als gezellig type" goed met "de jonge gasten" werken. "Maar hij moet er wel voor zorgen dat zij niet hetzelfde doen als Koeman in zijn tijd als voetballer, zoals gezellig 's avonds wijntjes in Barcelona drinken."

Zijn zwakste punt, volgens Wielaard? "Hij kan ontzettend slecht tegen zijn verlies. Dat is toch wel een nadeel bij het huidige Nederlands elftal."

Verder in De Dag

Wetteloosheid, taakverwaarlozing en slecht bestuur: staatssecretaris Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties heeft flinke kritiek op Sint-Eustatius. Hij wil daarom de macht op het eiland overnemen. De relatie tussen het Caribische eiland en Nederland is al lange tijd slecht, vertelt John Samson van het Caribisch Netwerk (NTR). "Het doet denken aan de behandeling van Groningers: men voelt zich niet begrepen onrespectvol behandeld."

Bij de bouw van Nederlandse schepen in Polen zijn Noord-Koreaanse dwangarbeiders gebruikt. Het is niet duidelijk of Nederlandse bedrijven op de hoogte zijn van de misstanden op de scheepswerven, maar volgens hoogleraar Koreastudies Remco Breuker profiteert Nederland behoorlijk van de moderne slavernij.