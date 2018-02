'Harde les voor nieuwe beleggers, aandelenkoersen kunnen ook dalen'

"Dit is een correctie en niet het begin van het einde", zegt Corné van Zeijl van Actiam opNPO Radio 2. "Dit hoort bij beleggen. De beurskoersen gingen strak omhoog. Zo'n wake-upcall als nu komt op een goed moment, want koersen kunnen ook wel eens dalen. De laatste keer dat er zo'n correctie kwam was in januari 2016, dus we zaten er op te wachten."

Hij wijst erop dat veel mensen de afgelopen tijd begonnen zijn met beleggen, en die zullen wel schrikken van deze dalingen. "Een paar weken geleden las je nog dat iedereen razend enthousiast over aandelen was. Nu weet je wat koersdalingen zijn. Op de langere termijn verdien je meer met beleggen, maar dan moet je wel tegen dit soort dalingen kunnen."