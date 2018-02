Man aangehouden na lekken over benoeming burgemeester Den Bosch

Een man uit Rosmalen is opgepakt op verdenking van het lekken van informatie over de benoeming van de burgemeester van Den Bosch. Volgens Brabants Dagblad gaat het om de Bossche oud-wethouder Jos van Son. Hij stapte eind vorig jaar per direct op nadat hij onder invloed van alcohol een verkeersongeluk veroorzaakte.

De 64-jarige man was geen lid van de vertrouwenscommissie die gesprekken voert met de kandidaten voor het burgemeesterschap. Wel zou hij informatie hebben gelekt naar een journalist van het Brabants Dagblad. Hoe de man aan de vertrouwelijke info uit de commissie kwam, wordt onderzocht, schrijft Omroep Brabant.

In juli werd al een onderzoek gestart, nadat de commissaris van de koning aangifte had gedaan van een mogelijk lek vanuit de vertrouwenscommissie. Uit de gelekte informatie over de procedure in Den Bosch bleek dat de nieuwe burgemeester, Jack Mikkers, niet de eerste keus was. De vertrouwenscommissie had een voorkeur voor PvdA'er Jan Hamming, maar die koos op het laatste moment voor Zaanstad.

Al eerder iemand aangehouden

De politie hield in augustus ook al een verdachte aan in de zaak, een 55-jarig raadslid uit Den Bosch. Die zat wel in de vertrouwenscommissie. Zelf zegt het raadslid dat hij geen informatie heeft gelekt. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten, maar hij is nog wel verdachte.