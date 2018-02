Beloning van 15.000 euro voor gouden tip 'kofferbakmoord'

Justitie looft een beloning van 15.000 euro uit voor informatie die leidt tot de oplossing van de 'kofferbakmoord'. Vorig jaar maart werd een 31-jarige man uit het Drentse Klazienaveen dood gevonden in de kofferbak van zijn auto, die half in het water lag van het Stieltjeskanaal.

De politie zei direct dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn nog geen mensen aangehouden. Waarom de man is gedood, is niet duidelijk.

Politie en justitie vragen mensen actief mee te denken over mogelijke scenario's, schrijft RTV Drenthe. Vanavond wordt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak.

Passantenonderzoek

In het programma ging het eerder ook al over de gewelddadige dood van de man. De politie wilde toen vooral weten of mensen zijn auto in de dagen voor de moord nog hadden gezien. Na de uitzending kwamen vier tips binnen.

In april vorig jaar deed de politie een passantenonderzoek. Voorbijgangers werden aangesproken en er werden flyers uitgedeeld.