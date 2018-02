Europese beurzen dalen, AEX stevig in de min

De AEX is vandaag in het rood geopend op 523 punten, een verlies van 3,5 procent. Niet alleen in Amsterdam openden de beurzen in de min, Parijs, Londen en Frankfurt staan zo'n drie procent lager. Wereldwijd krijgt de slechte beursdag van gisteren een vervolg. De AEX staat nu op het niveau van afgelopen september.

De Nederlandse beurs daalt minder hard dan die in Aziƫ. Daar opende in Japan de beurs zo'n 6 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong staat ongeveer 5 procent in het rood.

De lage beurskoersen zijn een reactie op de historisch slechte dag op Wall Street van gisteren. Daar verloor de Dow Jonesindex op een gegeven moment even meer dan zes procent in een soort 'flash crash'. Uiteindelijk sloot de Dow Jones met 4,6 procent verlies, het grootste in zes jaar.