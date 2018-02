Wekdienst 6/2: donorwet in de Senaat en hoe komt Noord-Korea aan geld?

Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

- In de Eerste Kamer is het tweede deel van het debat over de nieuwe donorwet. Senatoren hebben nog veel vragen, onder meer over de positie van nabestaanden en de rol van artsen.

- De Britse rechter doet uitspraak over het arrestatiebevel tegen Julian Assange. Volgens de WikiLeaks-oprichter is dat arrestatiebevel overbodig, omdat Zweden hem niet meer vervolgt.

- Onderzoekers van de Universiteit Leiden presenteren een rapport over de manier waarop Noord-Korea - ondanks sancties - aan inkomsten in harde valuta weet te komen.

- In aanloop naar de Europese top over twee weken gaan veel Europese leiders bij elkaar op bezoek. Zo is premier Rutte vandaag in Bulgarije. Dat land wil toetreden tot de Schengenzone, maar Nederland is daar tegen.