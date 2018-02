Vader valt na nachtdienst in slaap, meisje (2) wandelt vrieskou in en sterft

In de Amerikaanse staat Ohio is een peuter van twee jaar oud de vrieskou in gelopen en overleden nadat haar vader in slaap was gevallen. De man had nachtdienst gehad. Zijn vrouw vond het lichaam van hun dochter op de veranda.

"Ze is bevroren", schreeuwde de vrouw tegen een medewerker van alarmnummer 911 volgens lokale media. De moeder heeft geprobeerd om het onderkoelde kind te reanimeren. Het meisje overleed later in het ziekenhuis. De temperatuur was tussen de -11 en -7 graden Celsius in de plaats Akron. Het is niet bekend hoelang het kind, dat geen warme kleding droeg, buiten is geweest.

De moeder was vrijdag ongeveer twee uur weg van huis om boodschappen te doen. Er is vooralsnog geen aanklacht ingediend tegen de vader, de politie onderzoekt de zaak. Er wordt autopsie verricht op het lichaam van de dode peuter.