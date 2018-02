Noodtoestand op Malediven, militairen vallen Hooggerechtshof binnen

De regering van de Malediven heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege een steeds dieper wordende politieke crisis. De president Yameen Abdul Gayoom en het Hooggerechtshof van de eilandengroep in de Indische Oceaan staan lijnrecht tegenover elkaar.

Enkele uren na het uitroepen van de noodtoestand drongen militairen het gebouw van het Hooggerechtshof binnen, heeft een oppositielid tegen persbureau AP gezegd. De opperrechters zouden zich in het gebouw hebben bevonden. Militairen in oproertenue grendelden het parlement af.

Parlementsleden

Het hof oordeelde vorige week verrassend dat een aantal politieke gevangenen vrijgelaten moet worden. Ook bepaalde het hof dat een aantal parlementsleden die eerder overliepen naar de oppositiepartij hun zetel mogen behouden. Daardoor verliest de partij van de president zijn meerderheid in het parlement. In de dagen na de uitspraak gingen in onder meer de hoofdstad Male leden van de oppositie de straat op om te demonstreren.

De noodtoestand geldt in ieder geval de komende twee weken en geeft de regering verstrekkende bevoegdheden.

De belangrijkste rivaal van de president, Mohamed Nasheed, riep de bevolking op niet te luisteren naar de regering. Hij noemde de noodtoestand een "onwettig bevel". Nasheed leeft sinds 2016 in Groot-Brittanniƫ in ballingschap. Hij mocht daar toen naartoe gaan voor een medische behandeling, maar keerde niet terug naar zijn cel op de Malediven.

VN en VS: respecteer beslissing hof

Onder andere de Verenigde Naties en de VS hebben de regering van de Malediven opgeroepen om de uitspraak van het Hooggerechtshof te respecteren.

De Malediven zijn vooral bekend als luxe vakantieresort. Het land werd 10 jaar geleden een democratie na decennia onder de autocraat Maumoon Abdul Gayoom te hebben geleefd, de halfbroer van de huidige president. Maumoon Abdul Gayoom heeft zich daarna ontwikkeld tot een tegenstander van het bewind; hij is volgens zijn woordvoerder en advocaat nu opgepakt door de politie.