'Druk 1 als je Elon Musk bent': Noord-Nederland lokt Tesla met billboards

Ondernemers en bestuurders uit het Noorden, verenigd in Top Dutch, denken dat er voor Tesla een grote afzetmarkt is in Groningen, Friesland en Drenthe. "In onze regio zijn veel initiatieven rond het bouwen van zonneparken", zegt Patrick Brouns, gedeputeerde van Groningen. "Er moeten nog zo'n 5 miljoen zonnepanelen worden aangeschaft, ter waarde van anderhalf miljard dollar."

Raket met sportwagen

Het bedrijf van Musk maakt zonnepanelen, grote batterijen en elektrische auto's. Ook dat laatste product kan de Amerikaan slijten, zegt de organisatie op basis van een zelf gehouden steekproef.

Van de 400 gecontacteerde bedrijven wilden er 300 elektrische auto's aanschaffen. Volgens Top Dutch kan Tesla misschien wel 20.000 voertuigen verkopen in Noord-Nederland, ter waarde van een miljard dollar. Het liefste wil de organisatie dat het techbedrijf een fabriek neerzet in Noord-Nederland.

De advertenties zijn vanavond geplaatst in Silicon Valley, maar het is niet aannemelijk dat ze direct onder de aandacht komen van Elon Musk. Die is namelijk in Florida, omdat daar morgen een raket wordt gelanceerd, met daarin een Tesla-sportwagen, door zijn andere bedrijf, SpaceX.