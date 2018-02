Democraten profiteren van besluit over kiesdistricten Pennsylvania

De Republikeinse partij in Pennsylvania moet de kiesdistricten in de staat opnieuw indelen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof wees een noodverzoek van de Republikeinen om de herindeling stop te zetten af. Dat vergroot de kansen voor de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen in november om zetels te winnen in het Huis van Afgevaardigden.

Amerikaanse staten worden eens in de tien jaar opnieuw ingedeeld in districten die allemaal een afgevaardigde naar Washington mogen sturen. Bij elkaar zijn er 435 kiesdistricten, die allemaal één afgevaardigde naar het Huis mogen sturen. In verschillende staten herindelen partijen, zowel de Republikeinen als de Democraten, die districten zo dat ze er maximaal voordeel uit halen, het zogenoemde gerrymandering.

Daarbij worden districten getekend om de andere partij zoveel mogelijk 'nutteloze' stemmen te geven; er geldt namelijk het principe van winner takes all. Dat levert aparte kiesdistricten op, zoals Pennsylvania's 7de district dat vanwege zijn rare vorm ook wel bekend staat als 'Goofy die Donald Duck schopt'.