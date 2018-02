Elke week demonstreert Kim bij Samsung: stop met onderdrukken

De arbeidsomstandigheden stonden nogal eens ter discussie. Er zijn mensen ziek geworden van de chemicaliën in de fabrieken, ze kregen leukemie, lupus en multiple sclerose. Maar de elektronicagigant sloot een deal met de corrupte politici die er toen nog zaten om informatie over de chemicaliën in de doofpot te stoppen.

Kim Song Hwan belandde in de gevangenis omdat hij het imago van Samsung had beschadigd toen hij een vakbond wilde oprichten. Na 2,5 jaar kwam hij vrij, mede dankzij onverwachte steun uit politieke hoek. Roh Hoe-Chan van de Rechtvaardigheidspartij stak zijn nek voor hem uit. "Hoewel de arbeidswet de werknemers beschermt, is het toch decennia lang het beleid van deze concerns geweest om hun werknemers te onderdrukken en ze te verbieden voor zichzelf op te komen. De vorige regeringen zagen dat door de vingers en accepteerden het."