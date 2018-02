Kritiek op Servische musical over Slobodan Milosevic

De makers ontkennen dat ze Milosevic met het stuk verheerlijken. Regisseur Nenad Todorovic, zelf een Serviër uit Kosovo, vertelt dat de musical "geen oordeel velt over Milosevic". Milosevic is de antiheld, zegt hij. "Het is de tragedie van een kleine tiran van de Balkan die zijn prijs heeft betaald," zegt hij. "Hij stierf in zijn cel in Den Haag, zijn vrouw leeft in ballingschap in Moskou, zijn hele familie is geruïneerd."

Jelena Bogavac, de schrijfster van het script, hekelt de kritieken. "Mensen denken dat het een Broadway-achtige musical met vrolijke liedjes wordt, maar dat wordt het niet", zegt ze ferm. "Dit is een politiek drama met zang, waarin we de dialoog aangaan over de jaren negentig en wat er toen met ons is gebeurd." Ze benadrukt dat in het stuk duidelijk naar voren komt dat Milosevic een bad guy was, maar zegt dat het Servische volk onrecht is aangedaan na de NAVO-bombardementen op Servië. "Er was zo veel NAVO-propaganda. Wij hebben geleden en daarna is ons hele volk gedemoniseerd."

De laatste scenes zullen gaan over Milosevic die zichzelf verdedigt voor het Joegoslaviëtribunaal, zeggen de makers. "Dat veranderde iets in de Servische samenleving," aldus Bogavac. "Milosevic was schuldig, maar het tribunaal bracht leugens." Ze gaan mee in de bekende Servische theorie dat het Joegoslaviëtribunaal alleen Serviërs heeft bestraft en de aantallen slachtoffers aan Albanese kant heeft overdreven.