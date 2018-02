Gezin van 4 in Duitsland omgekomen door koolmonoxidevergifitiging

In de Duitse deelstaat Baden-W├╝rttemberg, in Esslingen, is een Turks gezin omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. De politie gaat uit van een tragisch ongeval. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.

Een familielid bracht een bezoek aan het gezin en werd bezorgd toen de deur niet open werd gedaan. Vervolgens keek die door het raam en zag twee lichamen. De politie werd meteen gealameerd. Hulpdiensten vonden in het huis vier lichamen: een man en vrouw van 29 en hun 4-jarige zoon en 3-jarige dochter.

De Nederlandse brandweer startte vandaag een campagne om mensen te wijzen op de gevaren van koolmonoxidevergiftiging. Ook artsen zien symptomen voor een koolmonixdevergifting geregeld over het hoofd. Ze denken dan eerder aan een griepje.