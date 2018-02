OM onderzoekt bloed overleden arrestant Waddinxveen

Het Openbaar Ministerie gaat het bloed onderzoeken van de man die vrijdagochtend overleed na zijn arrestatie op de openbare weg in Waddinxveen. Het OM wil zo bekijken of het verwarde gedrag van de 39-jarige Hagenaar mogelijk kan worden verklaard door het gebruik van medicijnen of drugs. Ook zal de uitslag van het bloedonderzoek worden meegewogen in het bepalen van de doodsoorzaak.

De politie kreeg die ochtend een melding over een verwarde man die buiten liep. Hij stapte volgens ooggetuigen uit zijn auto en knielde op het wegdek. Er werd vervolgens een ambulance gebeld en agenten probeerden de man te arresteren.

Van de arrestatie maakte een voorbijganger videobeelden, die door Omroep West werden uitgezonden. Op de beelden is te zien hoe agenten de man met moeite op de grond drukken. Een agent deelt daarbij harde klappen uit.

Onderzoek

Afgelopen weekend is er sectie verricht op het lichaam van de overledene. Over de doodsoorzaak, en over het moment van overlijden, is nog niets bekendgemaakt. De vier betrokken agenten zijn verhoord. Ze zijn niet geschorst.

De rijksrecherche onderzoekt het overlijden van de man onder leiding van het OM in Den Haag. Het OM kan niet zeggen wanneer de resultaten van het onderzoek naar buiten worden gebracht.