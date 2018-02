De politie zoekt honderden IT'ers, omdat die een "steeds grotere en onmisbare rol" in het politiewerk spelen.

Voor dit en volgend jaar zoekt de grootste werkgever van Nederland 300 tot 500 man. Deels om cybercriminaliteit aan te pakken, zoals de politie bijvoorbeeld deed via het dark web, en deels voor de systemen waar de politie mee werkt.

Ook voor het analyseren van in beslag genomen apparatuur zoals laptops en telefoons en bij inbraken zijn IT'ers nodig. De politie breidt uit en wil werknemers vervangen die iets anders gaan doen binnen de organisatie.

Vorig jaar bleek dat politie en justitie steeds meer aandacht besteden aan het opsporen en vervolgen van internetcriminelen, maar dat dit nog niet genoeg was. Of er nu nog een achterstand is, kon de politie niet zeggen.