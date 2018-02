Aandelenbeurzen tuimelen omlaag, AEX verspeelt hele jaarwinst

Niet alleen beleggers in bitcoin en andere cryptomunten worstelen met lagere koersen, ook voor de aandelenbeleggers is het tobben. De euforische stemming op de aandelenbeurzen in de Verenigde Staten, Azië en Europa is in nog geen twee weken tijd radicaal omgeslagen.

Wereldwijd staken de aandelenbeurzen hun opmars en maken rechtsomkeert, alle beursrecords van de voorbije maanden ten spijt. In Amsterdam kleurt het koersenbord helemaal rood en staan alle aandelenfondsen van de AEX en de Midcap op verlies. Wall Street verloor vrijdag al meer dan 2,5 procent, het grootste verlies in twee jaar. Het schrikwoord is rente.

Op de Amsterdamse beurs zijn de koersen sinds meer dan een week aan het zakken en is de AEX weer helemaal terug bij af. Op 23 januari werd nog een piek bereikt van 572 punten, vandaag opende de beurs met een verlies van 1,5 procent op 542 punten. Dat is onder de slotstand van 544 punten van het beursjaar 2017. De AEX heeft dus alle koerswinst van de maand januari verspeeld.

Stieren en beren

Anderhalf jaar lang heerste op de aandelenmarkt een optimistische stemming, een stierenmarkt, met stijgende koersen. Maar de beer lijkt terug, het beeld van beursdreunen en koersklappen. Beleggers krijgen meer oog voor de inflatie en meer Amerikaanse renteverhogingen. De Europese Centrale Bank heeft het monetair beleid verkrapt en gaat naar verwachting eind dit jaar er helemaal mee stoppen, en dan komen ook renteverhogingen in beeld. En hogere rentes zijn beren op de weg.

Het is een klassiek treintje. De economie groeit, er zijn meer banen, de lonen stijgen, de dollar is zwak en dus is er meer inflatie. En meer inflatie betekent meer renteverhogingen.

Gas terugnemen

Minder geld en hogere rente is voor de aandelenmarkten doorgaans minder goed nieuws, de stevige economische groei en de doorgaans klinkende bedrijfswinsten ten spijt. Met de stijgende rente op het netvlies wordt daarom gas teruggenomen en de royale koerswinst verzilverd.

Wall Street walste de voorbije maanden over het ene na het andere beursrecord heen. Begin september brak de Dow Jones door de 22.000 punten, twee weken geleden schoot de Dow Jones al door de 26.000 punten. Sinds Donald Trump in november 2016 werd verkozen tot president is de Dow Jones bijna 50 procent gestegen.