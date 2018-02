VS trekt troepen terug uit Irak na overwinning op IS

Het Amerikaanse leger is begonnen het aantal militairen in Irak te verminderen. Nu de strijd tegen IS grotendeels is gestreden, zal meer dan de helft van de 8900 militairen in het land worden overgeplaatst.

Getuigen meldden aan het persbureau AP dat de eerste manschappen al zijn teruggetrokken: ze zijn met wapens en materiaal overgevlogen naar Afghanistan. Een regeringswoordvoerder beaamde daarop dat er inderdaad wordt afgeschaald.

De VS raakte in 2014 betrokken bij de strijd tegen IS. Grote delen van Irak werden toen overlopen door IS-strijders: de terreurorganisatie wist een derde van het land in handen te krijgen.

Vorig jaar boekte het Iraakse leger met steun van de internationale coalitie grote successen in de strijd tegen IS. In juli werd na negen maanden vechten Mosul bevrijd, de grootste stad die in handen was van IS. In december verklaarde premier Abadi dat de strijd tegen IS was afgerond.

Nederland

De VS had op het hoogtepunt in 2007 170.000 militairen in het land om de onrust tegen te gaan die was ontstaan na de val van Saddam Hussein. Toen die missie werd afgerond in 2011 waren er nog 40.000 Amerikaanse militairen. Daarna bleven er nog zo'n 4000 militaire adviseurs en trainers, die geen actieve gevechtsrol meer hadden.

In Irak werken sinds eind vorig jaar ook 150 Nederlandse militairen samen met de internationale coalitie onder leiding van de VS. Vanuit Jordanië voeren F-16's aanvallen uit op IS-doelen in Irak en Syrië. Afgelopen maand voerden de vliegtuigen 35 missies uit, waarbij in 11 gevallen wapens werden gebruikt.